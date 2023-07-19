В Петербурге за шесть часов собрали более двух тонн разлитой у Выборгского шоссе кислоты

Специалисты ГУП «Экострой» ликвидировали разлив кислоты, произошедший вблизи Выборгского шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по природопользованию и охране окружающей среды. Вещество убирали на протяжении более чем шести часов, общая масса собранных отходов превысила две тонны.

Разлив был обнаружен сотрудниками полиции на безымянной грунтовой дороге, примыкающей к Выборгскому шоссе. Как отмечают в комитете, концентрация химических веществ была значительной и представляла угрозу для животных, растений и людей.

«Зона разлива была дезактивирована содой и засыпана песком, своевременно доставленным Администрацией Выборгского района для помощи экологической службе. Впоследствии, загрязненные отходы были собраны и вывезены на утилизацию»,— рассказали в комитете.

Источник загрязнения на данный момент правоохранительным органам неизвестен.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд обязал петербургскую компанию заплатить почти 14 млн рублей за похищенные у нее опасные отходы на Урале.

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