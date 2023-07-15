Суд обязал петербургскую компанию заплатить почти 14 млн рублей за похищенные у нее опасные отходы на Урале

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура по итогам проведенной проверки выявила факт нарушения законодательства об обращении с отходами в деятельности петербургской компании ООО «Экологические инновации», занимающейся транспортировкой и обезвреживанием опасных отходов.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что в феврале 2022 года компания отправила в Пермь из Ленобласти 18 тонн отходов III класса опасности. При этом отправитель не обеспечил должный контроль и охрану емкостей, в которых хранилась опасная жидкость, в результате чего они были похищены, а отходы разлиты на почву.

Северо-Уральский Росприроднадзор оценил причиненный экологии ущерб в 13,9 млн рублей. Руководству ООО «Экологические инновации» было внесено представление с требованием устранить нарушения и возместить ущерб.

Петербургская компания обжаловала этот вердикт в судах различных инстанций, однако требования надзорного органа в итоге были признаны законными и обоснованными.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге предложили поднять штрафную планку для мусора. Минимальный порог санкций за появление несанкционированных свалок может возрасти до 700 тыс. рублей для юрлиц.

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