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Коммерсантъ FM
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«Про двойные стандарты даже начинать не хочется»

Владимир Осипов — о реакции на заявление Елены Исинбаевой

Министр спорта Олег Матыцин жестко отреагировал на заявление Елены Исинбаевой по поводу ее воинского звания. Двукратная олимпийская чемпионка назвала звание майора, которое получила за выступление в ЦСКА, «номинальным». Олег Матыцин уверен, что каждый человек, любящий свою страну, отрицательно относится к таким словам спортсменки. При этом в СМИ и на телевидении продолжают жестко критиковать многократную рекордсменку мира, нередко называя ее предателем. Поводом стал ее пост в соцсетях, где Исинбаева завуалированно опровергла факт своей службы в армии, а также заявила, что останется жить в Испании и работать в Международном олимпийском комитете. Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов считает, что вешать ярлыки на тех, кто не нарушил законов, преждевременно.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Признаюсь честно, не ожидал, что вокруг Елены Исинбаевой грянет такой скандал. Понимаю, что заявления спортсменки у многих вызвали недоумение, ведь она какое-то время числилась в армии и получала погоны лично от министра обороны. Фотографии Елены в военной форме нашей страны до сих пор есть в интернете. Но обычным недоумением все произошедшее не закончилось.

Министр спорта считает недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию

Заявление многократной чемпионки по прыжкам с шестом, что она остается жить в Испании и работать в МОК, вызвало такой гнев общественности, что спортсменку разве что к стенке поставить не предлагали. Фраза «я — человек мира, живу там, где работаю, ем то, что люблю» стала самой цитируемой в российских СМИ. Я уж молчу о заголовках уровня «Напрыгала себе дом в Испании». Вот уж воистину от любви до ненависти один шаг.

Только вот что нарушила Исинбаева? Какой закон нашей страны она преступила? Мы же столько раз слышали на федеральных каналах о спорте, который должен быть вне политики, и, самое главное, о том, что закон прежде всего. И вдруг заслуженную спортсменку начинают топтать ногами за неоднозначное, но в целом не нарушающее законов страны решение. А как же законность действий тех, кто уезжает в ключевой момент? Об этом, кстати, говорил Владимир Путин:

«Я предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действий конкретного гражданина. Мне кажется, по-другому невозможно поступать».

Но, похоже, разбираться в той или иной ситуации многие не хотят и при любой неудобной истории начинают, уж простите, «мочить» тех, чьи действия не укладываются в рамки общественного сознания. Слово «предатель» по отношению к спортсменам стало привычным на многих федеральных каналах. Любопытно было наблюдать, как наших теннисистов смешивали с грязью за подписание декларации о нейтральности перед Wimbledon, а потом как там же ими восхищались после побед на кортах Лондона.

Глава Дагестана предложил переименовать стадион, названный в честь Елены Исинбаевой

Но нужно признать, что оценки тех, кому не нравится позиция нейтральных спортсменов, с каждым месяцем все жестче. Вот и обладательницу 28 мировых рекордов Елену Исинбаеву записали в предатели. Глава Дагестана уже поручил переименовать стадион, названный именем великой спортсменки. Да-да, великой. Ведь ее нынешнее решение не сможет перечеркнуть невероятные спортивные достижения, которых Исинбаева добивалась десятилетия.

И посмотрите, как интересно происходит: к тем ведомствам, которые вручали Исинбаевой погоны и поднимали на щит, ни одного вопроса. А спортсменка, юридически ничего не нарушившая, благодаря прессе, вдруг за пару дней становится в глазах общественности предателем и изгоем. Подобными методами всегда пользовались персонажи на той стороне, за что у нас их называли фанатиками и по меньшей мере глупцами. Про двойные стандарты даже начинать не хочется. Известные телеведущие не раз уверяли общественность, что в России до таких историй опускаться нельзя. И, знаете, лично я каждый раз был с этим абсолютно согласен.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Фотогалерея

Достижения и громкие заявления спортсменки

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Елена Исинбаева родилась 3 июня 1982 года. Отец — Гаджи Гафанович Исинбаев, табасаранец по национальности, родом из Дагестана. В 2005 году окончила Волгоградскую государственную академию физической культуры, в 2010 году там же защитила диссертацию на тему «Концептуальная модель эволюции современных Олимпийских игр», кандидат педагогических наук

Елена Исинбаева родилась 3 июня 1982 года. Отец — Гаджи Гафанович Исинбаев, табасаранец по национальности, родом из Дагестана. В 2005 году окончила Волгоградскую государственную академию физической культуры, в 2010 году там же защитила диссертацию на тему «Концептуальная модель эволюции современных Олимпийских игр», кандидат педагогических наук

Фото: Yves Herman / Reuters

С 5 лет Исинбаева занималась спортивной гимнастикой, но в 15 ее отчислили, так как сочли бесперспективной в этом виде спорта. Наставник спортсменки Александр Лисовой показал ее легкоатлетическому тренеру Евгению Трофимову, после чего Елена Исинбаева перешла в прыжки с шестом. Через полгода, в июле 1998-го, она выиграла Всемирные юношеские игры в Москве, прыгнув на 4 м

С 5 лет Исинбаева занималась спортивной гимнастикой, но в 15 ее отчислили, так как сочли бесперспективной в этом виде спорта. Наставник спортсменки Александр Лисовой показал ее легкоатлетическому тренеру Евгению Трофимову, после чего Елена Исинбаева перешла в прыжки с шестом. Через полгода, в июле 1998-го, она выиграла Всемирные юношеские игры в Москве, прыгнув на 4 м

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 1999 году спортсменка выиграла молодежный чемпионат мира с юниорским рекордом 4,1 м. На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году не квалифицировалась в финал соревнований. В октябре того же года спортсменка выиграла чемпионат мира среди юниоров в Сантьяго с рекордом — 4,2 м

В 1999 году спортсменка выиграла молодежный чемпионат мира с юниорским рекордом 4,1 м. На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году не квалифицировалась в финал соревнований. В октябре того же года спортсменка выиграла чемпионат мира среди юниоров в Сантьяго с рекордом — 4,2 м

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Свой первый мировой рекорд Елена Исинбаева установила в 2003 году на этапе Гран-при в Великобритании — 4,82 м

Свой первый мировой рекорд Елена Исинбаева установила в 2003 году на этапе Гран-при в Великобритании — 4,82 м

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В ноябре 2005 года спортсменка уехала жить в Монако. Ее новым наставником стал Виталий Петров, тренер легендарного легкоатлета Сергея Бубки&lt;br>На фото: Елена Исинбаева во время встречи президента Владимира Путина с членами Олимпийской сборной России (2004)

В ноябре 2005 года спортсменка уехала жить в Монако. Ее новым наставником стал Виталий Петров, тренер легендарного легкоатлета Сергея Бубки
На фото: Елена Исинбаева во время встречи президента Владимира Путина с членами Олимпийской сборной России (2004)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2006-2008 годах спортсменка выигрывала все чемпионаты мира и Европы в которых принимала участие

В 2006-2008 годах спортсменка выигрывала все чемпионаты мира и Европы в которых принимала участие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2009 году российская спортсменка получила премию принца Астурийского. Как сообщалось в коммюнике фонда, вручающего призы, Елена Исинбаева «воплотила в себе способность бороться за преодоление самой себя и способствовать своими усилиями совершенствованию, культивированию и пропаганде спорта»

В 2009 году российская спортсменка получила премию принца Астурийского. Как сообщалось в коммюнике фонда, вручающего призы, Елена Исинбаева «воплотила в себе способность бороться за преодоление самой себя и способствовать своими усилиями совершенствованию, культивированию и пропаганде спорта»

Фото: Felix Ordonez / Reuters

Всего на счету Исинбаевой 28 мировых рекордов, при этом отметку в 5,06 м другие спортсмены не могут покорить с 2009 года&lt;br>На фото: Елена Исинбаева и президент России Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград победителям Олимпиады-2008

Всего на счету Исинбаевой 28 мировых рекордов, при этом отметку в 5,06 м другие спортсмены не могут покорить с 2009 года
На фото: Елена Исинбаева и президент России Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград победителям Олимпиады-2008

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2012 году спортсменка стала доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. В том же году, будучи фаворитом, на Олимпиаде в Лондоне завоевала только бронзу

В 2012 году спортсменка стала доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. В том же году, будучи фаворитом, на Олимпиаде в Лондоне завоевала только бронзу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Летом 2013 года Исинбаева выиграла чемпионат мира в Москве и заявила о приостановлении спортивной карьеры, но стала все чаще выступать на публике

Летом 2013 года Исинбаева выиграла чемпионат мира в Москве и заявила о приостановлении спортивной карьеры, но стала все чаще выступать на публике

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

15 августа 2013 года Исинбаева высказалась против бойкота иностранными спортсменами Олимпиады в Сочи, добавив, что «если они будут пропагандировать гомосексуализм на улице, то это будет неуважением». На следующий день она заявила, что ее «не так поняли… люди должны уважать законы другой страны, особенно когда они являются там гостями»

15 августа 2013 года Исинбаева высказалась против бойкота иностранными спортсменами Олимпиады в Сочи, добавив, что «если они будут пропагандировать гомосексуализм на улице, то это будет неуважением». На следующий день она заявила, что ее «не так поняли… люди должны уважать законы другой страны, особенно когда они являются там гостями»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На пресс-конференции 22 августа 2013 года Исинбаева назвала родной Волгоград «страшным, старым городом», добавив, что хочет жить в Монако

На пресс-конференции 22 августа 2013 года Исинбаева назвала родной Волгоград «страшным, старым городом», добавив, что хочет жить в Монако

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В июне 2014 года спортсменка родила дочку, в декабре того же года вышла замуж за российского метателя копья Никиту Петинова. Уже через полгода спортсменка решила возобновить карьеру

В июне 2014 года спортсменка родила дочку, в декабре того же года вышла замуж за российского метателя копья Никиту Петинова. Уже через полгода спортсменка решила возобновить карьеру

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В феврале 2016 года Елена Исинбаева попала в список спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которым запрещено выступать на любых соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)

В феврале 2016 года Елена Исинбаева попала в список спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которым запрещено выступать на любых соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Елена Исинбаева заявила, что считает решение IAAF «дискриминацией россиян по национальности», а решение Спортивного арбитражного суда от 21 июля о недопуске российских легкоатлетов на Олимпиаду спортсменка назвала «явной заказухой»

Елена Исинбаева заявила, что считает решение IAAF «дискриминацией россиян по национальности», а решение Спортивного арбитражного суда от 21 июля о недопуске российских легкоатлетов на Олимпиаду спортсменка назвала «явной заказухой»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

15 августа легкоатлетка заявила, что «никогда не согласится и никогда не простит» свой недопуск на Игры-2016, напомнив, что победители в Рио станут «вторыми по умолчанию»

15 августа легкоатлетка заявила, что «никогда не согласится и никогда не простит» свой недопуск на Игры-2016, напомнив, что победители в Рио станут «вторыми по умолчанию»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

19 августа 2016 года Елена Исинбаева заявила, что завершает спортивную карьеру. За день до этого она была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета. За нее проголосовали 1365 спортсменов, которые выступают на Играх в Рио-де-Жанейро

19 августа 2016 года Елена Исинбаева заявила, что завершает спортивную карьеру. За день до этого она была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета. За нее проголосовали 1365 спортсменов, которые выступают на Играх в Рио-де-Жанейро

Фото: РИА Новости

7 декабря 2016 года Елена Исинбаева была назначена главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и 9 марта 2017 года переизбрана на эту должность. Однако WADA отрицательно отнеслось к назначению, посчитав ее ставленницей ОКР: совет учредителей организации постановил, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо отправить Исинбаеву в отставку. В конце мая спортсменка ушла со своего поста, но осталась членом наблюдательного совета организации

7 декабря 2016 года Елена Исинбаева была назначена главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и 9 марта 2017 года переизбрана на эту должность. Однако WADA отрицательно отнеслось к назначению, посчитав ее ставленницей ОКР: совет учредителей организации постановил, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо отправить Исинбаеву в отставку. В конце мая спортсменка ушла со своего поста, но осталась членом наблюдательного совета организации

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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Елена Исинбаева родилась 3 июня 1982 года. Отец — Гаджи Гафанович Исинбаев, табасаранец по национальности, родом из Дагестана. В 2005 году окончила Волгоградскую государственную академию физической культуры, в 2010 году там же защитила диссертацию на тему «Концептуальная модель эволюции современных Олимпийских игр», кандидат педагогических наук

Фото: Yves Herman / Reuters

С 5 лет Исинбаева занималась спортивной гимнастикой, но в 15 ее отчислили, так как сочли бесперспективной в этом виде спорта. Наставник спортсменки Александр Лисовой показал ее легкоатлетическому тренеру Евгению Трофимову, после чего Елена Исинбаева перешла в прыжки с шестом. Через полгода, в июле 1998-го, она выиграла Всемирные юношеские игры в Москве, прыгнув на 4 м

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 1999 году спортсменка выиграла молодежный чемпионат мира с юниорским рекордом 4,1 м. На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году не квалифицировалась в финал соревнований. В октябре того же года спортсменка выиграла чемпионат мира среди юниоров в Сантьяго с рекордом — 4,2 м

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Свой первый мировой рекорд Елена Исинбаева установила в 2003 году на этапе Гран-при в Великобритании — 4,82 м

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В ноябре 2005 года спортсменка уехала жить в Монако. Ее новым наставником стал Виталий Петров, тренер легендарного легкоатлета Сергея Бубки
На фото: Елена Исинбаева во время встречи президента Владимира Путина с членами Олимпийской сборной России (2004)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2006-2008 годах спортсменка выигрывала все чемпионаты мира и Европы в которых принимала участие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2009 году российская спортсменка получила премию принца Астурийского. Как сообщалось в коммюнике фонда, вручающего призы, Елена Исинбаева «воплотила в себе способность бороться за преодоление самой себя и способствовать своими усилиями совершенствованию, культивированию и пропаганде спорта»

Фото: Felix Ordonez / Reuters

Всего на счету Исинбаевой 28 мировых рекордов, при этом отметку в 5,06 м другие спортсмены не могут покорить с 2009 года
На фото: Елена Исинбаева и президент России Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград победителям Олимпиады-2008

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2012 году спортсменка стала доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. В том же году, будучи фаворитом, на Олимпиаде в Лондоне завоевала только бронзу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Летом 2013 года Исинбаева выиграла чемпионат мира в Москве и заявила о приостановлении спортивной карьеры, но стала все чаще выступать на публике

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

15 августа 2013 года Исинбаева высказалась против бойкота иностранными спортсменами Олимпиады в Сочи, добавив, что «если они будут пропагандировать гомосексуализм на улице, то это будет неуважением». На следующий день она заявила, что ее «не так поняли… люди должны уважать законы другой страны, особенно когда они являются там гостями»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На пресс-конференции 22 августа 2013 года Исинбаева назвала родной Волгоград «страшным, старым городом», добавив, что хочет жить в Монако

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В июне 2014 года спортсменка родила дочку, в декабре того же года вышла замуж за российского метателя копья Никиту Петинова. Уже через полгода спортсменка решила возобновить карьеру

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В феврале 2016 года Елена Исинбаева попала в список спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которым запрещено выступать на любых соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Елена Исинбаева заявила, что считает решение IAAF «дискриминацией россиян по национальности», а решение Спортивного арбитражного суда от 21 июля о недопуске российских легкоатлетов на Олимпиаду спортсменка назвала «явной заказухой»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

15 августа легкоатлетка заявила, что «никогда не согласится и никогда не простит» свой недопуск на Игры-2016, напомнив, что победители в Рио станут «вторыми по умолчанию»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

19 августа 2016 года Елена Исинбаева заявила, что завершает спортивную карьеру. За день до этого она была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета. За нее проголосовали 1365 спортсменов, которые выступают на Играх в Рио-де-Жанейро

Фото: РИА Новости

7 декабря 2016 года Елена Исинбаева была назначена главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и 9 марта 2017 года переизбрана на эту должность. Однако WADA отрицательно отнеслось к назначению, посчитав ее ставленницей ОКР: совет учредителей организации постановил, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо отправить Исинбаеву в отставку. В конце мая спортсменка ушла со своего поста, но осталась членом наблюдательного совета организации

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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