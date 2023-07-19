«Про двойные стандарты даже начинать не хочется»

Министр спорта Олег Матыцин жестко отреагировал на заявление Елены Исинбаевой по поводу ее воинского звания. Двукратная олимпийская чемпионка назвала звание майора, которое получила за выступление в ЦСКА, «номинальным». Олег Матыцин уверен, что каждый человек, любящий свою страну, отрицательно относится к таким словам спортсменки. При этом в СМИ и на телевидении продолжают жестко критиковать многократную рекордсменку мира, нередко называя ее предателем. Поводом стал ее пост в соцсетях, где Исинбаева завуалированно опровергла факт своей службы в армии, а также заявила, что останется жить в Испании и работать в Международном олимпийском комитете. Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов считает, что вешать ярлыки на тех, кто не нарушил законов, преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Признаюсь честно, не ожидал, что вокруг Елены Исинбаевой грянет такой скандал. Понимаю, что заявления спортсменки у многих вызвали недоумение, ведь она какое-то время числилась в армии и получала погоны лично от министра обороны. Фотографии Елены в военной форме нашей страны до сих пор есть в интернете. Но обычным недоумением все произошедшее не закончилось.

Заявление многократной чемпионки по прыжкам с шестом, что она остается жить в Испании и работать в МОК, вызвало такой гнев общественности, что спортсменку разве что к стенке поставить не предлагали. Фраза «я — человек мира, живу там, где работаю, ем то, что люблю» стала самой цитируемой в российских СМИ. Я уж молчу о заголовках уровня «Напрыгала себе дом в Испании». Вот уж воистину от любви до ненависти один шаг.

Только вот что нарушила Исинбаева? Какой закон нашей страны она преступила? Мы же столько раз слышали на федеральных каналах о спорте, который должен быть вне политики, и, самое главное, о том, что закон прежде всего. И вдруг заслуженную спортсменку начинают топтать ногами за неоднозначное, но в целом не нарушающее законов страны решение. А как же законность действий тех, кто уезжает в ключевой момент? Об этом, кстати, говорил Владимир Путин:

«Я предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действий конкретного гражданина. Мне кажется, по-другому невозможно поступать».

Но, похоже, разбираться в той или иной ситуации многие не хотят и при любой неудобной истории начинают, уж простите, «мочить» тех, чьи действия не укладываются в рамки общественного сознания. Слово «предатель» по отношению к спортсменам стало привычным на многих федеральных каналах. Любопытно было наблюдать, как наших теннисистов смешивали с грязью за подписание декларации о нейтральности перед Wimbledon, а потом как там же ими восхищались после побед на кортах Лондона.

Но нужно признать, что оценки тех, кому не нравится позиция нейтральных спортсменов, с каждым месяцем все жестче. Вот и обладательницу 28 мировых рекордов Елену Исинбаеву записали в предатели. Глава Дагестана уже поручил переименовать стадион, названный именем великой спортсменки. Да-да, великой. Ведь ее нынешнее решение не сможет перечеркнуть невероятные спортивные достижения, которых Исинбаева добивалась десятилетия.

И посмотрите, как интересно происходит: к тем ведомствам, которые вручали Исинбаевой погоны и поднимали на щит, ни одного вопроса. А спортсменка, юридически ничего не нарушившая, благодаря прессе, вдруг за пару дней становится в глазах общественности предателем и изгоем. Подобными методами всегда пользовались персонажи на той стороне, за что у нас их называли фанатиками и по меньшей мере глупцами. Про двойные стандарты даже начинать не хочется. Известные телеведущие не раз уверяли общественность, что в России до таких историй опускаться нельзя. И, знаете, лично я каждый раз был с этим абсолютно согласен.

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