Иск получил коллективную поддержку

Российские инвесторы подали коллективный иск к Euroclear, сумма требований превышает 1 млрд руб. Дело рассмотрит Московский арбитражный суд. Заявителей около десяти, среди них как частные инвесторы, так и региональные банки. По данным «Известий», к иску могут присоединиться ВТБ и «Финам». В июле 2022 года Евросоюз ввел санкции в отношении Национального расчетного депозитария. Бельгийский Euroclear приостановил операции с россиянами и заморозил их средства, в результате чего на его счетах зависли десятки миллиардов долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Подробнее о сути требований рассказал партнер юридической компании NSP Арам Григорян, который представляет интересы истцов:

«Первое требование связано с убытками в виде заблокированных ценных бумаг. Вторая группа требований — это выплаты, купоны, погашение облигаций, которые были начислены, но не выплачены инвесторам.

Мы обращаемся в Арбитражный суд Москвы на основании так называемого закона Лугового, который позволяет перенести спор из иностранной юрисдикции в российскую в случае, если спор связан с санкциями.

Мы тогда ориентируемся на успешный пример банка "Санкт-Петербург" по иску против Euroclear. В мае это решение вступило в законную силу. По решению Арбитража города Москвы против Euroclear взыскана сумма порядка $107 млн.

Скорее всего, в удовлетворении иска нам откажут, потому что иностранные суды будут считать, что Euroclear действовал законно, обоснованно, соблюдал европейские санкции и не осуществлял операции по ценным бумагам. Однако в российской юрисдикции эти санкции считаются незаконными, как их и соблюдение, поэтому действия депозитария мы считаем незаконными, необоснованными. Мы считаем шансы на успех нашего иска высокими.

Позитивный сценарий следующий: суд рассматривает дело, и мы получаем решение в России. Обращаемся в НРД и обращаем взыскание на деньги Euroclear, заблокированные на счете. Мы видим, что по отчетности 2022 года на нем остается порядка 189 млрд руб.

Второй сценарий, альтернативный: мы считаем, что Euroclear и казначейство Бельгии осознают все риски, связанные с этим спором, понимают, что российской юрисдикцией могут быть получены решения на очень большую сумму, и будут внимательно относиться к заявкам на разблокировку и в конечном итоге более активно станут их рассматривать».

При этом Euroclear заморозил операции с россиянами в феврале 2022-го, за несколько месяцев до введения санкций против НРД. Хотя это обстоятельство вряд ли может стать сильным аргументом в европейском суде, считает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова:

«В ЕС в соответствии с санкционными регламентами никакие иски о неисполнении обязательств из-за того, что были введены ограничения, не могут быть приняты, и производство не ведется по ним. То есть это такая защита для европейских лиц. Вполне возможно, что даже по этим трем месяцам, когда вроде бы не было регулирования, суд может дать трактовку о том, что Euroclear и Clearstream действовали добросовестно.

Я считаю, что они, конечно, достаточно вольно поступили и санкциями такой запрет предусмотрен не был. Тем не менее, как себя поведет европейский суд, сказать сложно.

Условно, можно взыскать убытки за эти три месяца, когда невозможно было исполнить обязательства, но не вернуть полностью активы, это будет невозможно».

Между тем в начале июля Московский арбитраж впервые принял иск к Euroclear от частного инвестора, заседание назначено на 13 сентября.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов