На Ставрополье аграрии обработали 72,4% уборочных площадей зерновых

В рамках уборочной кампании в Ставропольском крае обмолочено 1,6 млн га полей. Валовый сбор зерна составил 5,6 млн т при средней урожайности 34,5 ц/га, написал в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Уже завершилась уборка в Нефтекумском и Левокумском округах. В Советском округе обмолочено 96% площадей. Наивысшая урожайность зафиксирована в Кочубеевском и Новоалександровском округах, соответственно, 60,5 ц/га и 51,9 ц/га.

Как сообщалось ранее, в текущем году Ставропольским аграриям предстоит собрать урожай с площади 2,3 млн га. Уборка в регионе стартовала в середине июня.

Анастасия Назарова