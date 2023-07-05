В ярославском правительстве отчитались о дозвоне в электронную регистратуру за 41 секунду

В Ярославской области среднее время дозвона в единую электронную регистратуру и другие услуги на единый номер 122 в Ярославской области в июне составило 41 секунду. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

С 1 июня в регионе заработала электронная регистратура, которая должна была позволить жителям области звонить по номеру 122 и оперативно записываться к любому свободному врачу. За июнь на номер по вопросам здравоохранения поступило 141 тыс. звонков, из которых к врачу записали только 19,9 тыс. звонивших, а вызвали к врачу на дом — 8 тыс. Около 40 тыс. человек получили консультацию, а оставшиеся 70 тыс. ярославцев смогли записаться на вакцинацию, получить справочную информацию и передать свои жалобы и обращения.

Как уточняют в региональном департаменте информатизации и связи, в день за первый месяц лета на линию поступало от 1 до 9 тыс. звонков в зависимости от дня недели. При этом среднее время ожидания соединения с оператором при дозвоне составляет 41 секунду, а на каждый звонок уходит в среднем по 2 минуты 45 секунд.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что единый колл-центр, посвященный вопросам транспортной реформы и записи на прием в лечебные учреждения функционирует с 20 апреля, а с 1 июня по номеру 122 полноценно работает единая электронная регистратура.

Алла Чижова