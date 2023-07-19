BIOCAD запустит трансфер технологий в партнерстве с Saidal в Алжире

Петербургская биотехнологическая компания BIOCAD запускает трансфер технологий в Алжире при поддержке промышленной группы Saidal. Последняя специализируется на производстве воспроизведенных лекарственных препаратов. Сотрудничество включает в себя перенос технологий производства биологических лекарственных средств: ритуксимаба, бевацизумаба, трастузумаба и других препаратов в будущем, сообщили в пресс-службе BIOCAD.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В прошлом году петербургская компания успешно реализовала перенос вторичной упаковки ритуксимаба и трастузумаба. В 2023 году планируется локализация упаковки таких препаратов, таких как бевацизумаб, дарбэпоэтин, экулизумаб, а также трансфер технологий производства из технологического раствора (готового к розливу препарата) ритуксимаба и бевацизумаба с последующим выпуском первых серий. В дальнейшем все пять препаратов будут производиться по такой технологии.

В 2022 году было заключено партнерство между BIOCAD и группой Saidal в целях обеспечения доступности инновационных лекарств, получивших одобрение во многих странах за последние три года.

По словам заместителя генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD Алексея Торгова, в 2022 году объем отгрузок в Алжир составил более $11 млн, а в 2023 году — более $13 млн. Речь идет о биоаналогах: ритуксимабе, трастузумабе и бевацизумабе.

В компании также уточнили, что в прошлом году общий объем поставок в различные регионы Африки составил порядка 30 млн долларов. За первое полугодие 2023 года объем достиг 18 млн долларов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что BIOCAD инвестирует 1 млрд рублей в разработку препарата от гемофилии.

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