СКР возбудил уголовное дело после травмирования подростка на заводе в Татарстане

Управление СКР в Татарстане возбудило уголовное дело по факту травмирования 17-летней девушки на кирпичном заводе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел позавчера в селе Нижняя Ушма в Балтасинском районе. Следствие полагает, что девушка укладывала кирпичи в сушильном сарае и в этот момент ее травмировал конвейер. В итоге она была доставлена в больницу с тяжелой травмой.

Уголовное дело открыто по ч 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Детали ЧП уточняются.

"Ъ-Казань"