Прокуратура начала проверку после травмирования подростка на кирпичном заводе в Татарстане

Прокуратура в Татарстане проводит проверку по факту травмирования 17-летней девушки на кирпичном заводе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Мухаметжанов, Коммерсантъ Фото: Роман Мухаметжанов, Коммерсантъ

Инцидент произошел накануне в деревне Нижняя Ушма. По сообщениям в соцсетях, девушка устроилась на подработку на завод и ее травмировал конвейер. В результате она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

На место ЧП выезжал прокурор Ильдар Гайнуллин. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

"Ъ-Казань"