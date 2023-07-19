На площадках ЕМИИ появилась музейная почта

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) запустил музейную почту, с помощью которой посетители смогут отправить открытки со знаковыми полотнами из фондов музея.

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Например, русскую живопись представляют такие картины, как «Утро на реке Чусовой» Алексея Денисова-Уральского, «Море» Ивана Айвазовского; европейское искусство — «Девушка, гадающая на ромашке» Шарля Ланделя и «Прачка» Паскуале Челомми. Наивное искусство представлено картинами «Деревенские заботы» Тетеца Дражена, «Полина» Александра Лысякова, а камнерезное искусство — панно «Первоцвет» и настольная печать «Девушка с ягненком». Стоимость открытки — 50 руб.

В пресс-службе ЕМИИ уточнили, что почтовые ящики установлены на четырех площадках: в главном корпусе музея на Плотинке, в центре «Эрмитаж-Урал», в Музее наивного искусства и в Центре истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского.

Ранее Екатеринбургский музей изобразительных искусств запустил подкаст «Наивные диалоги».

Артем Путилов

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