ЕМИИ запустил подкаст о наивном искусстве

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) запустил подкаст «наивные диалоги». Проект будет выпускаться в группе Музея наивного искусства в соцсети «ВКонтакте», сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе музея ИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей наивного искусства

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей наивного искусства

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Наивные диалоги» — это подкаст о наивном искусстве. «В выпусках которого научные сотрудники музея вместе с приглашенными специалистами, коллекционерами и художниками будут рассуждать о самых насущных вопросах, касающихся этого феномена культуры»,— сказано в сообщении.

В рамках проекта планируется выпустить семь эпизодов подкаста, посвященных определению наивного искусства в зарубежном и отечественном искусствознании, особенностях художественного языка наивного художника, истории коллекционирования и исследования этого явления. Представители музея уточнили, что каждый подкаст будет сопровождаться файлом с расшифровкой аудиодорожки, визуальными и справочными материалами.

Музей наивного искусства — подразделение Екатеринбургского музея изобразительных искусств. По данным музея, коллекция сформирована на основе коллекции Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов).

Полина Хабарова

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