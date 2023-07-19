СКЖД инвестирует в инфраструктуру на территории Кубани 24 млрд рублей

В 2023 году на модернизацию инфраструктуры на территории Краснодарского края СКЖД выделяет более 24 млрд руб., что на 6 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

«Эти средства направляем на развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, строительство новой линии Аэропорт Анапа — Тамань Пассажирская — станция Анапа, обновление инженерных сооружений на участке Туапсе — Адлер»,— отметил руководитель СКЖД Сергей Задорин. Он подчеркнул, что инвестиции в инфраструктуру региона растут в связи с тем, что именно на Кубань приходится значительная часть перевозок.

Модернизация станции Тихорецкая, которая является крупным узлом на пути к портам и транспортному коридору «Север — Юг», позволит дополнительно провозить около 8 млн грузов в год. Она повысит пропускные возможности подходов к портам в 2,5 раза.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что грузооборот в портах региона увеличился более чем на 20%, что вдвое больше, чем в среднем по России. Всего на Кубани более 2 тыс. км железнодорожных путей. По словам главы региона, это «стратегическая составляющая для региона и страны», поэтому важны качество и скорость доставки грузов.

Он также отметил, что необходимо развивать весь инфраструктурный комплекс, включая транспортный. Это необходимо особенно во время летнего сезона, когда растет пассажиропоток и железные дороги работают на пределе возможностей. Он напомнил, что для этого планируют построить современную скоростную железную дорогу из Москвы в Анапу через Краснодар.

По итогам встречи стороны приняли решение создать совместную рабочую группу для разработки дорожной карты по развитию железнодорожной инфраструктуры в Краснодарском крае.

Татьяна Ручкина

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