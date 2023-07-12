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Глава Кубани предложил создать скоростную железную дорогу от Москвы до Анапы

На заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма под председательством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил создать скоростную железную дорогу, которая соединит Москву, Краснодар и Анапу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Вениамин Кондратьев отметил, что прирост количества туристов, направляющихся на курорты Кубани, повысит нагрузку на существующую дорожную и коммунальную инфраструктуру. По его словам, этим летом заполняемость номерного фонда на побережье уже достигает почти 100%. В связи с этим нужно синхронизировать ввод новых отелей и устранение инфраструктурных ограничений.

«Также в связи с увеличением турпотока на побережье, нагрузки на авиационное сообщение и федеральные автомагистрали, ведущие в край, считаю необходимым рассмотреть возможность создания железнодорожной скоростной дороги, соединяющий Москву, Краснодар и Анапу»,— отметил Вениамин Кондратьев.

За лето Кубань планирует принять не менее 9 млн туристов. Губернатор региона отметил, что приоритетными курортами могут стать «Новая Анапа» и «Абрау-Дюрсо». Для их реализации, по его словам, нужно выполнить берегоукрепление, построить очистные сооружения с глубоководным выпуском в Черное море, а также решить вопросы транспортной инфраструктуры, электро-, энерго- и водоснабжения.

Татьяна Ручкина

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