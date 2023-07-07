В Ярославле назвали самые популярные в июне автобусные маршруты

В Ярославле в июне наибольшее количество пассажиров проехали по маршруту №42 «15-й микрорайон» – «Поселок Куйбышева». Этим автобусом воспользовались 373 тыс. человек, сообщили в региональном департаменте транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент транспорта Ярославской области Фото: департамент транспорта Ярославской области

Маршрут №42 остается самым популярным среди ярославцев на протяжении нескольких месяцев. За апрель и май на нем совершено 325 тыс. поездок. На втором месте по популярности по итогам июня оказался маршрут №49 «Улица Ярославская» – «15-й микрорайон», им воспользовались 310 тыс. пассажиров. В апреле и мае на втором месте с 250 тыс. поездок был маршрут №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» – «15-й микрорайон».

Третьим по популярности в Ярославле третий месяц подряд остается маршрут №41А «ТРК «Ярославский Вернисаж» – «Поселок Куйбышева». За апрель и май им воспользовались 235 тыс. раз, а за июнь — 272 тыс.

Всего за прошедший месяц ярославские автобусы перевезли 7,1 млн пассажиров, что на 100 тыс. больше общего показателя апреля и мая.

Алла Чижова