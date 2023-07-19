Одобряемые суммы займов повторным клиентам МФО в Свердловской области снизились с 11 160 до 10 770 рублей

Повторным клиентам микрофинансовых организаций (МФО) в Свердловской области одобряют меньшие суммы, чем в прошлом году. Как следует из данных исследования онлайн-сервиса Moneyman, если в первой половине 2022 года средняя одобренная сумма составила 11 160 руб., то за аналогичный период 2023 года — 10 770 руб. (на 3,5% меньше). Для новых клиентов она выросла с 8 010 руб. до 8 150 руб.

Эксперты Moneyman связывают снижение одобряемых сумм для повторных клиентов с принятыми с 1 января 2023 года количественными ограничениями для МФО на объем выдаваемых займов (макропруденциальные лимиты, МПЛ). В первом и втором квартале 2023 года на заемщиков с показателем предельной долговой нагрузки (ПДН) выше 80% не должно приходиться более 35% от всех выданных займов, с третьего квартала — не более 30%.

В результате и повторные, и новые клиенты МФО с высоким уровнем (ПДН) сталкиваются с отказами или со снижением лимитов. При этом для заемщиков, пришедших в МФО из банков, одобряют более высокие займы, так как у них, как правило, не такой повышенный уровень закредитованности.

«Сейчас до 80% объема всего бизнеса у крупных МФО могут составлять повторные клиенты. Вес фактора ПДН и дальше будет усиливаться при принятии решения об одобрении, поскольку значения МПЛ на третий квартал были пересмотрены в сторону ужесточения. Адаптируясь к новым регуляторным требованиям, участники рынка будут все больше фокусироваться на среднесрочных Installment-займах, нежели на сегменте краткосрочных PDL-ссуд»,— пояснил директор по маркетингу компании Moneyman Андрей Грезнев.

Согласно исследованию Moneyman, в Свердловской области доля заемщиков мужского пола составляет 58,4%, женского — 41,6%. Чаще всего услугами МФО пользуются люди от 18 до 39 лет.

Ева Коршунова