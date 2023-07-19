Совет федерации одобрил штрафы для пособников иноагентов

Российские сенаторы одобрили новые законы, касающиеся иностранных агентов. Среди прочего устанавливаются штрафы для пособников иноагентов в размере до 300 тыс. руб.

Какие нововведения предусматривают законы:

за Минюстом закрепляются полномочия «по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах»;

за органами публичной власти, организациями, должностными лицами и физлицами закрепляется обязанность «учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента»; их действия или бездействие не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства об иноагентах;

вводится запрет на получение иноагентами государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности;

устанавливается возможность проведения плановых и внеплановых проверок иноагентов;

вводится штраф в размере до 300 тыс. руб. за невыполнение предписаний или предупреждений Минюста по законам об иноагентах.

Административная ответственность пособников иноагентов предполагает штраф 30–50 тыс. руб. для физлиц, 70–100 тыс. руб. или дисквалификацию для должностных лиц и 200–300 тыс. руб. для организаций.

Подробнее о законопроектах — в материале «Ъ» «Таланты и пособники».

Леонид Уварчев