«Уверенность и позитив Криштиану Роналду удивляют»

Криштиану Роналду разглядел радужные перспективы чемпионата Саудовской Аравии. Звездный португалец, который еще совсем недавно грозился покинуть арабскую страну, сейчас заявляет, что этот турнир лучше MLS, где выступает Лионель Месси. Нападающий клуба «Аль-Наср» дал большое интервью местным СМИ. Но так ли перспективен футбольный чемпионат, где выступает Роналду? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmed Yosri / Reuters Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Уверенность и позитив Роналду удивляют, ведь еще совсем недавно он уверял, что хочет уехать и откровенно скандалил, показывая болельщикам на трибунах неприличные жесты. И вдруг такие перемены.

Роналду говорит, что Лига Саудовской Аравии обойдет по популярности Турцию и Нидерланды через несколько месяцев. А его выпад в сторону MLS, конечно, не остался незамеченным. По мнению португальца, футбольный турнир в Саудовской Аравии лучше чемпионата США по футболу, где главной звездой сейчас является Лионель Мессии. Утверждение спорное, но после того, как Роналду переехал на Ближний Восток, интерес к футболу в этом регионе серьезно вырос, считает эксперт по испанскому футболу в России Станислав Рынкевич:

«Криштиану Роналду реально поставил Саудовскую Аравию на футбольную карту.

Я столько про эту страну не читал никогда в жизни. Теперь я даже более или менее разбираюсь, кто там играет».

А играют там, кроме Роналду, Карим Бензема, Калиду Кулибали, Диогу Жота, Бенжамен Менди — список длинный. Не исключено, что в ближайшее время в Саудовской Аравии окажется и Неймар, которому клуб Аль-Хиляль сейчас предлагает €600 млн за три сезона. На Ближний Восток поедет еще немало звезд, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Не удивлюсь этому, потому что саудовцы готовы выделять сумасшедшие деньги, которые даже в Англии не заплатят. Они хотят привлечь внимание и стремятся выиграть право на проведение чемпионата мира 2030 года».

Но, несмотря на эти столь радужные перспективы, пока чемпионат Садовской Аравии все-таки далек от зрелища, которое все жаждут увидеть. По крайней мере, известные сервисы в нашей стране пока к этому соревнованию равнодушны. А вот что касается MLS, то после того, как в Майами приехал Месси, желающих подключиться к Apple TV, которое будет транслировать матчи американского футбольного турнира, все больше. К тому же популярность европейского футбола или, как его называют в США, соккера растет за океаном очень быстро, рассказал “Ъ FM” футбольный менеджер, бывший владелец клуба «Портсмут» Роман Дубов:

«Я был на спортивной конференции в Нью-Йорке, где выступали несколько владельцев больших франчайзингов. Теда Леонсисиса — владельца "Вашингтон Кэпиталз", а также владельца "Бостон Селтикс" спросили: какая лига будет самой популярной через семь лет? Все ответили — MLS».

И со звездами в MLS уже сейчас все в порядке: Гарет Бэйл, Джорджо Кьеллини, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин. Да, не стоит забывать, что в США живет больше 300 млн человек, а в Саудовской Аравии — 35 млн, и футбол тут многие считают забавой для шейхов, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк:

«Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Кто-то устраивает вечеринки, а кто-то футбольные матчи».

Так что попытку сравнения Роналду двух футбольных чемпионатов вряд ли можно назвать удачной. Но любопытно, что даже разлетевшись в разные части света и решив завершать свои карьеры в не самых однозначных футбольных турнирах, Роналду и Месси все равно так или иначе продолжают конкурировать. Даже когда кажется, что это уже невозможно.

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