Самый умный: «Ростелеком» установил уникальный светодиодный экран для центра знаний «Машук»

«Ростелеком» установил умный светодиодный видеоэкран диагональю более 20 метров для федерального образовательного центра «Машук» в городе Пятигорске Ставропольского края. Специалисты национального провайдера смонтировали и подключили необходимое оборудование в новом амфитеатре центра вместимостью 1,5 тыс. человек. Экран будет использоваться для сопровождения различных образовательных, просветительских и командообразующих проектов.



Фото: ПАО «Ростелеком»

«Наш центр в Пятигорске входит в число трех крупнейших площадок Росмолодежи в стране. Именно здесь с 2010 года проводится молодежный форум “Машук”. Кроме того, наш центр дает возможность обучаться педагогам, в том числе обмениваться опытом, применять лучшие образовательные практики у себя в регионах. Поэтому созданная технологичная инфраструктура поможет сделать образовательный процесс максимально наглядным и эффективным», — рассказал Антон Сериков, директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр знаний “Машук”».

Сверхъяркий экран с высокой плотностью светодиодов и высокой частотой обновления кадров 3840 Гц обеспечивают картинку высокого качества в любое время суток, при этом поддерживая идеальное изображение в критически важных местах и закрытых зонах. Использование современного видеоконтроллера дает возможность подключения к нему разных источников, в том числе плеер «Умные экраны» от «Ростелекома». В этом случае программное обеспечение сервиса позволит формировать информационное наполнение экрана по индивидуальным параметрам, например, составлять расписание трансляций видео-, фото- и графического контента.

«Сегодня недостаточно предоставить в школу или вуз качественный интернет, важно обеспечить комфортное взаимодействие с обучающим контентом через цифровые сервисы и мультимедийные платформы. Поэтому инвестиции в ИТ-решения, которые сопровождают образовательный процесс — приоритетные направления нашей деятельности. Большой опыт участия в проектах по цифровизации образования позволил нашим специалистам качественно выполнить все необходимые работы в срок», — отметил Алексей Шаларь, советник директора Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Светодиодные экраны большого формата и инновационный подход «Ростелекома» к их программному обеспечению позволяют решать важные задачи не только в сфере образования, но могут быть эффективны для федеральных и локальных рекламных агентств, особенно при необходимости обеспечить автоматическую продажу эфирного времени и рекламного контента на наружных рекламных конструкциях.

«Ростелеком» и центр знаний «Машук» сотрудничают с 2022 года. Ранее провайдер обеспечил центр оптическим интернетом с пропускной способностью до 200 Мбит/с.

Подробно ознакомиться с возможностями партнерства и получить дополнительную информацию о сервисах «Ростелекома» можно на официальном сайте компании.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 47,5 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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