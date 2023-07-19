Песков о сокращении расходов бюджета: это не понижает приоритетность нацпроектов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах правительства сократить расходы бюджета по незащищенным статьям. По его словам, это не снижает приоритетность нацпроектов.

«Они (нацпроекты.— "Ъ") являются абсолютным приоритетом, там есть свои нюансы в реализации, но тем не менее никто не отказывался от этих основных ориентиров. <...> В нацпроектах тоже могут быть определенные нюансировки, однако в целом это не понижает приоритетность нацпроектов»,— ответил господин Песков на вопрос «Ъ FM».

Представитель Кремля отметил, что правительство демонстрирует «очень высокую эффективность» исполнения нацпроектов. «Все выполняется своим чередом. Но есть, действительно, какие-то незащищенные проекты, там можно сэкономить. Абсолютно нормальный процесс»,— добавил он.

Правкомиссия по бюджетным проектировкам одобрила предложение Минфина о снижении на 10% расходов бюджета на 2024 год по так называемым незащищенным статьям, сообщали ранее источники «Ведомостей». По словам одного из них, сумма сокращений составит около 450 млрд руб.

Глава Минфина Антон Силуанов на текущей неделе сообщал, что сокращение бюджета на 10% относится к расходам, не имеющим социального характера, и не затронет соцвыплаты. Министр говорил, что фронтальное сокращение бюджета подразумевает «равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам». Он также пообещал, что не будут затронуты расходы государства на оборону.

Леонид Уварчев