Полиция прошла по крышам

Вслед за рейдами по барам полиция Санкт-Петербурга начала проверки экскурсий по крышам. В городе уже возбудили первое уголовное дело против гидов-руферов. Организаторам таких прогулок вменяют оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Полицейские выявили нарушения по результатам рейдов под видом туристов. При этом возможны и новые уголовные дела, рассказал корреспондент “Ъ-Санкт-Петербург” Андрей Кучеров:

«Полицейские проводили рейд в течение недели. Находили объявления об оказании данных услуг и проверяли законность такого рода прогулок по крышам города. В результате последнего рейда 3 мая было задержано около 20 человек. На них составили административные протоколы из-за осуществления предпринимательской деятельности без регистрации и спецразрешения. Затем данные были переданы в Следственный комитет, который, в свою очередь, впервые возбудил уголовное дело из-за организации услуг в этой сфере, не отвечающих требованиям безопасности.

Что касается предпосылок, то есть основания полагать, что Смольный к туристическому сезону как-то всерьез занялся вопросом безопасности гостей города.

Недавно была история с барами, в которых тоже прошли рейды. Возможно, это звенья одной цепи, и сейчас власти города озаботились проблемой руферов. Что касается того, много ли на этом рынке нелегальных игроков, то в этом вопросе пока еще предстоит разобраться. Но можно говорить о том, что это распространенная схема в Санкт-Петербурге».

По информации СМИ, наиболее популярны у незаконных гидов-руферов маршруты на Невском проспекте и улице Рубинштейна. Средняя стоимость такой прогулки варьируется от 500 руб. до 1 тыс. руб. При этом в целях конспирации деньги, как правило, переводят онлайн.

Но что необходимо для проведения экскурсий по крышам в рамках закона? Гендиректор компании «Панорамик Руф» Анастасия Красицкая рассказала “Ъ FM”, что к ним также приходили правоохранители, однако вопросов к деятельности в итоге не возникло. Но работу конкурентов она тоже недавно изучила:

«У нас есть договор аренды. Если брать Невский проспект, то у нас в этом районе есть эксплуатируемая кровля, на которую вместе с экскурсантами выходят два охранника, также действует договор страхования. Мы есть в реестре туроператоров, платим налоги, у нас все хорошо.

По поводу Лиговского: у нас тоже договор аренды есть, на крышах проложены мостики, была проведена проверка несущей конструкции.

Вместе с тем я буквально вчера сходила на одну из таких неофициальных экскурсий. Может, конечно, не к тем попала, но было очень страшно. На полпути была мысль вернуться обратно, но экскурсовод закрыл за нами дверь на замок, поэтому прервать прогулку было невозможно. Потом мы стояли на чердаке, там было очень грязно, лежал какой-то мусор, все было как-то навалено. Можно сказать, что никакой экскурсии, основанной на реальных фактах из истории Санкт-Петербурга, точно не получилось. Что-то очень поверхностное и настолько же неправдоподобное.

Сам маршрут был опасным: никаких мостиков, надежных конструкций. Ну и перед началом экскурсии прозвучала фраза: "Ведите себя тише воды, ниже травы"».

Вместе с тем за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, незаконным экскурсоводам грозит до двух лет лишения свободы. Если же деяния совершены группой лиц, то максимальный срок может достигать шести лет.

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Александр Рассохин