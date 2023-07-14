В Ярославле срочно закрыли здание взрослой поликлиники

В Ярославле закрыто для посещений здание поликлиники №1 клинической больницы №2, расположенное на Московском проспекте,43/10. Об этом заявили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытое здание

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области Закрытое здание

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Как отметили в департаменте, решение принято в экстренном порядке, оказывать медпомощь в здании нельзя.

«По результатам инженерного обследования строительных конструкций здание на Московском проспекте, д.43/10 признано аварийным и продолжать в нем оказывать медицинскую помощь запрещено»,— заявили в региональном депздраве.

Здание является объектом культурного наследия местного значения «Здание детского Николаевского приюта», о его судьбе в департаменте ничего не сообщают. Зато понятно, куда перенесено оказание медицинской помощи.

«Пациенты поликлиники №1, относящейся к клинической больнице №2 в Ярославле, с 15 июля медицинскую помощь будут получать по новому адресу: ул. Попова, 24 (поликлиника №3). Все терапевтические участки переезжают на базу поликлиники на ул. Попова, 20. Кроме того, диагностическая база так же переезжает на улицу Попова. Персонал поликлиники №1 с 15 июля будет работать в поликлинике №3», пояснили в депздраве.

Андрей Иванов