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Коммерсантъ FM
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В Карачаево-Черкесии вынесен приговор стороннику «Исламского государства»

Южный окружной военный суд признал виновным в попытке совершить теракт «на одном из объектов органов власти и правопорядка» в Карачаево-Черкесии сторонника запрещенной в России международной террористической организации ИГ («Исламское государство») Михаила Демурчева. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в ходе судебного следствия установлено, что подсудимый 16 марта 2022 года, «находясь в Карачаевске, вступил в запрещенную международную террористическую организацию «Исламское государство» и дал присягу ее лидеру».

С 16 марта по 5 апреля 2022 года подсудимый через мессенджер договорился с эмиссарами ИГ «совершить на территории Карачаевска террористический акт». В материалах суда говорится, что для осуществления запланированного теракта Михаил Демурчев «осуществлял конспиративное наблюдение за зданиями администрации Карачаевского городского округа и Карачаевского муниципального района, Карачаевского городского суда, а также межрайонного отдела МВД». Сделанные во время наблюдения фото- и видеоматериалы он направлял своему координатору.

Кроме того, он самостоятельно изучил материалы «об изготовлении и применении самодельного взрывного устройства», приобрел для этого нужные компоненты, а приготовленную взрывчатку хранил у себя дома.

Оперативники УФСБ задержали Демурчева тогда же, в апреле 2022 года. В ходе обыска у него были изъяты компоненты для будущей бомбы. В отношении задержанного следственные органы возбудили уголовное дело по статье «приготовление к теракту» (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и «участие в деятельности террористической организации» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

В августе 2022 года Южный окружной военный суд осудил за попытку совершить теракт в Черкесске жителя КБР Азамата Калова, также примкнувшего к ИГ. В качестве наказания ему также назначены 16 лет в колонии строгого режима.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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