Калмыцкое отделение Сбербанка возглавил Эрдни Лиджиев



Руководителем Калмыцкого отделения Сбербанка назначен Эрдни Лиджиев. В Сбере Эрдни Лиджиев работает с 2004 года: за 19 лет он прошёл путь от бухгалтера до управляющего банком в республике. Под его руководством в Калмыкии реализованы ряд ключевых проектов по различным направлениям: строительство, туризм, сельское хозяйство, цифровые сервисы.

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Эрдни Лиджиев, управляющий Калмыцким отделением Сбербанка: «Калмыкия обладает значительным инвестиционным потенциалом для реализации проектов в различных сферах и областях. Сбер активно содействует Правительству региона и бизнесу в реализации инвестиционных проектов, повышении финансовой доступности, внедрении цифровых сервисов и решений. В новой должности я продолжу данный вектор: мы и далее будем развивать эти направления на благо жителей республики».

Эрдни Лиджиев окончил Ростовский государственный университет по направлению прикладная математика и информатика. В 2016 году прошел обучение по программе «Сбербанк 500», а также профессиональную переподготовку в Калмыцком государственном университете по специальности «Финансы и кредит». Женат, воспитывает троих детей.

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