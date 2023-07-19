Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект о долгих выходных с 1 по 9 мая

Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить проекта закона о введении в России «длинных» выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. С таким предложением ранее выступил вице-спикер ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

«На самом деле авторы проекта, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы, и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки»,— сообщил «РИА Новости» член думского комитета по труду, депутат-единоросс Михаил Тарасенко.

По его словам, в комитет поступили многочисленные отзывы на законопроект господина Даванкова, все они оказались отрицательными, ни одно министерство и ведомство инициативу не поддержало. Кроме того, как отметил депутат Михаил Тарасенко, резко против предложения представителя «Новых людей» выступили российские профсоюзы.

В итоге члены комитета рекомендовали отклонить проект закона в ходе пленарного заседания Госдумы.

Александр Кислов