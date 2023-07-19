Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект о долгих выходных с 1 по 9 мая

Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить проекта закона о введении в России «длинных» выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. С таким предложением ранее выступил вице-спикер ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

«На самом деле авторы проекта, конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы, и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки»,— сообщил «РИА Новости» член думского комитета по труду, депутат-единоросс Михаил Тарасенко.

Календарь на 2022 год с праздниками и выходными

Читать далее

По его словам, в комитет поступили многочисленные отзывы на законопроект господина Даванкова, все они оказались отрицательными, ни одно министерство и ведомство инициативу не поддержало. Кроме того, как отметил депутат Михаил Тарасенко, резко против предложения представителя «Новых людей» выступили российские профсоюзы.

В итоге члены комитета рекомендовали отклонить проект закона в ходе пленарного заседания Госдумы.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...