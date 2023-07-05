В Самарской области отказались лишать Александра Ефанова звания почетного гражданина региона

В Самарской области отказались лишать экс-председателя 6-го кассационного суда Александра Ефанова звания почетного гражданина региона. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 6kas.sudrf.ru Фото: 6kas.sudrf.ru

Политик опубликовал ответ на свой запрос за подписью врио губернатора Виктора Кудряшова. Ранее Александр Хинштейн направил обращение губернатору Дмитрию Азарову о лишении бывшего судьи звания почетного гражданина Самарской области «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан». Эту награду Александр Ефанов получил в январе на фоне нарастающего скандала с ­проверками.

Подробнее о громком скандале — в материале «Ъ-Волга» «Александра Ефанова лишили статуса судьи».