Инфляция в Великобритании в июне замедлилась до 7,9%

Британское Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в июне увеличился на 7,9% по сравнению с июнем прошлого года. Июньский прирост цен оказался самым низким более чем за год, он меньше майского показателя (8,7%) и прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters (8,2%).

Замедление инфляции произошло во многом благодаря снижению цен на топливо и транспорт (–0,7%), а также существенному замедлению роста цен на мебель и товары для дома (0%), алкоголь и табак (0,1%), одежду и обувь (0,2%). Цены на продукты питания в июне выросли на 0,4%, тогда как в мае — на 1,2%.

Эксперты полагают, что тенденция замедления инфляции в Британии сохранится в ближайшие месяцы. «Июньское замедление должно продолжиться более существенным замедлением в июле благодаря более низким счетам за энергию»,— сообщил телеканалу CNBC директор по экономическим исследованиям Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса Сурен Тиру.

О том, как меняется отношение европейских регуляторов к высокой инфляции, читайте в материале «Ъ» «Где два, там и четыре».

Евгений Хвостик