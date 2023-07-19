Сделку на «Авито» не утаишь

Сервисы объявлений передадут данные о сделках государству. Во всяком случае, у них появится законная возможность делать это. 18 июля Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, которые он считает досками объявлений. В перечень попали «Авито», «Циан», «Юла», «Работа.ру», «Профи. ру» и несколько сервисов «Яндекса». Чего добиваются власти, вводя такие условия? С версиями ознакомился Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Данные о «купле-продаже имущества, выполнении работ, оказании услуг, поиске работы и подборе сотрудников» сервисы объявлений смогут отправлять на «Госуслуги». Пока в добровольном порядке и только с согласия пользователя. Но это быстро может измениться, считает директор организации «Информационная культура» Иван Бегтин:

«Вначале они обыгрывают полулиберальную модель, предлагая сдавать свои данные добровольно. Потом найдутся какие-нибудь депутаты, которые скажут, что у нас столько случаев мошенничества, столько проблем, столько неподцензурного, а давайте слово "добровольное" поменяем на "обязательное"».

Если власти всерьез намерены агрегировать всю информацию о сделках с «Авито», HeadHunter, «Юлы» и прочих, а допущение такое небезосновательно, то зачем это нужно? Одна из версий, что таким образом планируется ужесточить контроль за уплатой налогов, например, при сдаче квартиры через «Авито». Или когда сантехник на той же площадке предлагает свои услуги, но фискальных отчислений не делает.

Кажется, такой надзор организовать невозможно из-за его масштабов. Но собеседники “Ъ FM” призывают не сомневаться в способностях государства, когда дело касается сборов в бюджет, особенно сейчас. Наконец, может ли объявление на сайте быть поводом для налоговой проверки? В теории да, и прецеденты уже есть, говорит адвокат, советник юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов:

«Известен случай, когда налоговые органы, отслеживая аккаунты в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), обнаружили незарегистрированный бизнес и доначислили физическому лицу налоги на основании информации из этой самой учетки.

Видели, что человек явно предлагает свои услуги. Вся информация, которая публикуют на такой площадке, выглядит как предложение в рамках предпринимательской деятельности. Это уже может быть основной для проверки».

Но пока это только предположение. Есть и другие. Например, закон о классифайдах запрещает иностранным инвесторам владеть основным пакетом акций таких сервисов. И документ был принят в первую очередь ради этого ограничения, считает Адвокат и руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин:

«Возможно, это один из способов борьбы с неплательщиками налогов. Но насколько он будет использоваться именно для этих целей, станет понятно только со временем. Как мне кажется, основная задача — контроль и недопущение иностранных граждан. Потому что даже сервисы по поиску работы — это тоже информация о безработных, ее необходимо очень аккуратно использовать».

Что по поводу закона о классифайдах думают сами площадки? И как относятся к передаче данных на «Госуслуги»? Президент SuperjobАлексей Захаров называет интеграцию с государственными сервисами взаимовыгодной:

«Например, у нас есть интеграция с ресурсом Минтруда. Законодательство обязывает подавать сведения о вакансиях, но никто этого не делал, потому что механизмы просто не работали. На сегодняшний день все работает. Это позволяет, в том числе государству иметь хоть какую-то статистику по рынку труда.

Если соискатель, например, идентифицируется через "Госуслуги" на Superjob, мы понимаем, что это не вражеский агент. Очень много мошенников пытается регистрироваться как со стороны соискателей, так и со стороны работодателей. Как это все будет использоваться? Я уже лет пять назад говорил, что рано или поздно мы будем выходить в интернет через "Госуслуги"».

Согласно закону, в публикациях на площадках также не должна содержаться информация, запрещенная в России, например, оправдывающая терроризм. Отдельно прописан запрет на дискредитацию по признаку пола, национальности, возраста и религии.

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