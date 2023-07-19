Завод «Уральская фольга» возобновил работу после пожара

На следующий день после пожара завод «Уральская фольга» в Михайловске (Нижнесергинский район, Свердловская область) запустил производство. Вновь заработали прокатный цех, отделения резки и упаковки, а также склад готовой продукции, рассказали «Ъ-Урал» на предприятии.

«Вопрос возобновления работы литейного отделения будет решаться после завершения расследования и работы надзорных органов»,— уточнил собеседник.

Напомним, возгорание произошло 18 июля в 17:46 в литейном отделении. Причиной стала протечка жидкого металла. Пострадавших нет, из цеха самостоятельно эвакуировались 101 человек. В 20:05 пожар был локализован, а в 21:25 — ликвидирован.

АО «Уральская фольга» входит в компанию «Русал». Специализируется на обработке алюминия и выпуске алюминиевой фольги и алюминиевой ленты. На предприятии осуществляется полный технологический цикл производства фольги: от плавки алюминия и литья алюминиевой ленты до конечного проката и резки фольги.

Ева Коршунова

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