В Свердловской области произошел пожар на заводе «Уральская фольга»

В Михайловске (Свердловская область, Нижнесергинский район) на улице Кирова загорелся цех в промышленной зоне на площади 120 кв. м, сообщили в Telegram-канале регионального МЧС. По данным портала Е1, пожар произошел на заводе «Уральская фольга» (входит в компанию «Русал», занимается производством продукции из алюминия).

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Как сообщили порталу представители предприятия, причиной пожара стала утечка жидкого металла через фильтр в литейном отделении. «Пострадавших нет, персонал эвакуирован, оборудование остановлено»,— передает издание слова представителей завода. По их словам, 19 июля после анализа ситуации будет приниматься решение о запуске производства.

По данным МЧС, во время пожара была угроза обрушения кровли. Из цеха самостоятельно эвакуировались 101 человек. В 20:05 пожар был локализован, а в 21:25 — ликвидирован. В тушении участвовали 15 человек и 8 единиц техники.

Полина Хабарова

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