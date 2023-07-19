Мишустин назначил нового замглавы Минтранса

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Евгения Филиппова заместителем министра транспорта РФ. Господин Филиппов стал восьмым заместителем главы Минтранса.

«Назначить Филиппова Евгения Станиславовича заместителем министра транспорта Российской Федерации»,— говорится в соответствующем распоряжении на портале правовой информации.

В октябре 2022 года господин Мишустин отправил в отставку заместителя министра транспорта Александра Суханова. В его полномочия входил вопрос транспортной безопасности, в частности, Крымского моста.

Лаура Кеффер