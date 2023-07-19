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Коммерсантъ FM
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МЧС РФ хочет разрешить пользоваться подземными укрытиями при военных конфликтах

Глава МЧС: россиян будут оповещать о ЧС через домофоны

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что ведомство планирует разрешить использование любых подземных сооружений в качестве укрытия для населения при военных конфликтах.

«Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах»,— сообщил господин Куренков в ходе заседания в Совете Федерации. Он также предложил проверить все защитные технические сооружения в стране и оценить их состояние.

По его словам, сейчас главным направлением работы Министерства по делам чрезвычайных ситуаций становится «приведение в порядок системы оповещения о чрезвычайных ситуациях». Он уточнил, что такие системы могут появиться в домофонах многоквартирных домов. «Есть уже предложения и наработки, с помощью которых мы хотели бы войти в многоквартирные дома через домофоны. Такая система уже существует, она недорогая»,— добавил министр.

Кроме того, по его словам, МЧС подготовлена новая редакция порядка проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, в ближайшее время документ будет обсуждаться на уровне правительства РФ.

Александр Кислов

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