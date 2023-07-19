В США осуществили первый успешный запуск «летающего автомобиля»

Американская компания Doroni Aerospace провела испытание пилотируемого двухместного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). В компании утверждают, что это первый успешный запуск подобной машины в США. Финальный вариант корпуса будет отличаться от нынешнего прототипа, также в компании рассчитывают построить вторую версию электромобиля в августе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Doroni Aerospace Фото: Doroni Aerospace

В отличие от моделей, разрабатываемых другими компаниями, которые будут не только летать, но и передвигаться по дорогам, аппарат от Doroni Aerospace предназначен только для передвижения по воздуху. Он оснащен восемью электродвигателями, двигающими лопасти основных винтов, и двумя моторами, толкающими винты сзади. Как заявил глава компании Дорон Мердингер, их устройство может произвести революцию в области транспорта.

Электромобиль сможет пролететь без подзарядки 100 км на скорости до 160 км/ч. Doroni Aerospace сертифицирует летающий автомобиль как «легкое спортивное летательное средство», так что для управления им не потребуется лицензия пилота. В компании рассчитывают выпустить устройство на рынок уже в 2024 году. Стоить летающий автомобиль будет $195 тыс.

В США есть и другие стартапы, занимающиеся разработкой eVTOL (к примеру, Ryse и BlackFly), однако они сконцентрированы на одноместных машинах. Израильский стартап Air разрабатывает двухместный вариант eVTOL, однако планирует начать пилотируемые испытания позднее в этом году.

Евгений Федуненко