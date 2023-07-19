После обрушения беседки в Лудорвайской школе прокуратура Удмуртии выявила подобные ветхие строения в других местах

В Удмуртии при проверке ряда образовательных организаций обнаружили ряд ветхих конструкций, представляющих опасность для детей. В мае из-за обрушения подобной аварийной беседки на территории Лудорвайской школы в Завьяловском районе пострадали шесть детей 7-8 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушившаяся в мае беседка в Лудорвайской школе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Обрушившаяся в мае беседка в Лудорвайской школе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Как сообщает прокуратура Удмуртии, деревянное строение в Лудорвае должны были снести в мае из-за его ветхости, однако ограждения там не поставили, что и привело к травмированию детей. Отмечается, что классный руководитель должен был проконтролировать, чтобы первоклассники сели в школьный автобус, а не проводили время в аварийной беседке после окончания уроков.

По результатам проверки прокурор района внес представления об устранении нарушений закона начальнику управления образования администрации Завьяловского района и директору школы.

После данного случая прокуратура республики организовала проверку работы по сносу на территории образовательных организаций объектов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

В результате подобные строения, находящиеся в ветхом, аварийном состоянии, обнаружили на территориях 18 образовательных организаций Удмуртии на территории Ижевска, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Малопургинского, Увинского, Якшур-Бодьинского и Ярского районов. Руководители школ должны сейчас принять меры по сносу и ограждению этих сооружений.

Так, в ижевском МБОУ № 76 «Школа безопасности» не соответствует нормативным требованиям подпорная стена стадиона, есть крены и опасность обращения конструкции. В Ершовской школе Камбарского района необходимо демонтировать аварийную хоккейную коробку, в гуманитарном лицее — ограничить доступ в нежилое здание, находящееся в ветхом состоянии.

Для устранения выявленных нарушений руководителям образовательных учреждений, главам органов местного самоуправления и органов управления образованием прокурорами районов внесено 14 представлений.

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