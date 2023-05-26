Обрушившуюся беседку в деревне Лудорвай в Удмуртии начали сносить за день до инцидента с травмированием детей

В Удмуртии проводят организационно-техническую экспертизу по факту обрушения школьной беседки в деревне Лудорвай, в результате чего пострадало несколько детей. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, конструкция беседки была ветхой, а накануне инцидента работники школы начали ее демонтаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Деревянная конструкция возведена на прилегающей к зданию школы территории в 2008 году для детей, посещавших ранее располагавшийся здесь детский сад. Однако в день инцидента, 24 мая, работники покинули место проведения работ на обеденный перерыв. Во время их отсутствия под навес зашли дети, ожидавшие автобус после окончания уроков. В этот момент произошло обрушение конструкции.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия. После этого будет дана юридическая оценка действиям лиц, отвечающих за безопасность учащихся.

Напомним, при разрушении деревянной конструкции травмы получили учащиеся первого класса этой школы. В настоящее время одному из детей продолжает оказываться медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.