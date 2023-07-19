Voyah Free EVR получил русифицированную мультимедиа

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в России, анонсировала адаптированную бортовую мультимедийную систему для электрического кроссовера Free EVR.

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Фото: Voyah Voyah Free EVR

Фото: Voyah

Заявлено, что команды, иконки меню, уведомления и описания бортовой мультимедиа в новой версии программного обеспечения русифицированы. Информация об уровне заряда батареи и запасе хода, а также о настройках электромобиля, включая режимы вождения и управления функционалом, и описание и характеристики каждой из систем теперь доступны на русском языке.

Первым русифицированную мультимедиа получил кроссовер Free EVR, но в ближайшее время новый софт будет доступен и для других моделей Voyah в России — минивэна Dream и седана Passion. Также модели получат русифицированные развлекательные сервисы и навигационную систему.

Модели Voyah с новым софтом в продаже появились с июля 2023 года, а для уже проданных моделей доступно обновление программного обеспечения в дилерском центре.

Максим Вершинин

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