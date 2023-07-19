«Газпром нефть» планирует запустить коммерческие вертолетные перевозки в ХМАО и ЯНАО

«Газпром нефть» планирует запустить проект Easy Air для коммерческих вертолетных перевозок в города Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. По данным «Ъ», пассажиров и грузы из 70 отдаленных пунктов, среди которых преобладают месторождения, могут начать перевозить в Салехард, Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, а также в Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ).

Другим возможным проектом компании может стать Easy Dron или Cargo Dron, который рассматривается как оператор беспилотных грузоперевозок. Проект курирует дочерняя структура нефтекомпании «Газпромнефть-Снабжение».

В компании «Ъ» подтвердили, что под направления вертолетных перевозок для внешних клиентов будут созданы новые бренды, однако утвержденных названий пока нет.

Подробнее о проектах — в материале «Ъ» «"Газпром нефть" раскручивает лопасти».

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