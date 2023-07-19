Против пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина в Москве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Какие-либо подробности о фигуранте не приводятся. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 17 июля. Мужчину задержали на Красной площади с «коктейлем Молотова», никто не пострадал. Его доставили в отделение полиции и составили в отношении него протокол за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Лаура Кеффер