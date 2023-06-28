На Васильевском острове подожгли отделение Сбербанка

В среду, 28 июня, произошло возгорание в отделении Сбербанка на Новосмоленской набережной в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. О происшествии сообщили в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью. На место выехали экстренные службы. Очевидцы утверждают, что поджигательницей могла быть пожилая женщина.

Интернет-издание «Фонтанка» пишет, что сообщение о поджоге поступило около половины четвертого дня. На месте происшествия опергруппа задержала 60-летнюю женщину, облившую тамбур помещения горючей жидкостью. Все быстро потушили, о возможных пострадавших не сообщается. По словам задержанной, ей якобы звонили неизвестные, которые представились силовиками и обещали за поджог деньги.

В настоящее время подробности и обстоятельства произошедшего выясняются. Официальной информации от экстренных служб пока не поступало.

В пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка позднее инцидент подтвердили. «Неизвестная женщина совершила поджог воспламеняющейся жидкости у входа в отделение, в результате чего произошло незначительное возгорание. Пострадавших нет. Сотрудники офиса оперативно вывели клиентов на улицу и вызвали экстренные службы. Возгорание устранено, ущерб имуществу клиентов и банка не нанесен. В ближайшее время офис возобновит работу. Злоумышленницу задержали прибывшие на место сотрудники полиции»,— пояснили в Сбере.

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