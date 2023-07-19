Глава Дагестана заявил о планах Rixos открывать отели в республике

Глава республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что на туристический рынок его региона готовы зайти крупные игроки, включая сеть отелей Rixos.

«Крупных игроков мирового туристического рынка, которые хотят зайти в эту сферу, очень много. Rixos, например. Они заинтересованы в развитии в Дагестане. Также в прошлом году у нас был посол Объединенных Арабских Эмиратов, они тоже заинтересованы»,— сказал господин Меликов в интервью «РИА Новости».

Глава республики планирует создать в Дагестане четыре туристических кластера — прибрежный, горный, Дербент и кластер, связанный с охотой. Он выразил уверенность, что спрос на пребывание в регионе сегодня велик, поэтому отбоя от инвестиций в республике не будет.

Господин Меликов отметил, что 2023 и 2024 годы Дагестан посвятит строительству инфраструктуры, а в 2025 он надеется пригласить крупных застройщиков. Он рассказал, что республика сейчас работает с корпорацией «Кавказ.РФ» по созданию инфраструктуры для прибрежного кластера.

Еще в августе 2022 года источник на туррынке сообщил «Ъ», что в России рассматривается возможность создания новой курортной зоны на побережье Каспийского моря в Дагестане. Участники рынка выступают за возведение комплекса на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд руб. и позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.

Эрдни Кагалтынов