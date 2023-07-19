Новосибирские работодатели назвали самые востребованные специальности в IT

Новосибирские работодатели в числе самых дефицитных специальностей в сфере IT назвали специалистов по кибербезопасности. Об этом заявили 38% работодателей, опрошенных исследовательским центром Зарплата.ру. Также высокий спрос отмечается на сетевых инженеров (21%), специалистов по цифровой трансформации (18%), мобильных разработчиков (17%), руководителей команды разработки (15%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В тоже время спрос на фронтенд- и бэкенд-разработчиков не так высок – о потребностях в таких специалистах заявили 9% и 10% руководителей компаний соответственно. О спросе на тестировщиков сообщили 3% работодателей, специалистов по data science и машинном обучению – по 6%.

О спросе на IT-управленцев сообщили 42% работодателей, специалистов уровня middle (с опытом от 2-4 лет) – 33%, младших специалистов (14%), специалистов уровня senior –11%.

В конце 2022 года специалисты отмечали снижение спроса на IT – специалистов. Рост востребованности на кадры в этой сфере в России фиксируется с начала года. В топе специальностей — программисты и разработчики, веб-инженеры, системные администраторы, аналитики и разработчики игр.

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Оксана Павлова