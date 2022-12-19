В Новосибирской области снизился спрос на IT-специалистов

За 2022 год спрос на специалистов из сферы информационных технологий снизился в Новосибирской области на 4% по сравнению с 2021 годом, сообщает hh.ru. При этом в целом по Сибирскому федеральному округу отмечается спрос на таких работников – на 5% за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Сократили количество ИТ-вакансий компании из всех ключевых отраслей, нанимающих наибольшее число этих специалистов, отмечают аналитики. Так, спрос в сфере «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» сократился на -14%, в финансовом секторе – на 9%, в сфере услуг для бизнеса – на 31%, в сфере телекоммуникаций и связи – на 16%.

Сохраняется спрос на сотрудников, имеющих опыт работы более 3 лет, число предложений для специалистов с опытом работы более 6 лет выросло на 11% по сравнению с 2021 годом. Число вакансий для соискателей без опыта работы сократилось на 22%. «Этот тренд подтверждают и опросы hh.ru: 70% компаний, которые ищут ИТ-кадры, заявляют, что не рассматривают сейчас трудоустройство начинающих ИТ-специалистов, имеющих в базе образования только онлайн ИТ-курсы», - сообщает компания.

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Оксана Павлова