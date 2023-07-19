Минфин и Росфинмониторинг готовят законопроект о банковском контроле за операциями с драгметаллами

Министерство финансов России и Росфинмониторинг разрабатывают законопроект, который предлагает обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями, следует из документа к правительственному часу, с которым ознакомились «Известия». Существование законопроекта подтвердили газете в аппарате правительства. Там же сообщили, что сейчас проект готовят к внесению в кабмин.

В документе уточняется, что предложенная мера поможет снизить теневой оборот в отрасли. Сообщается, что операции с драгметаллами занимают первые места по отмыванию денег. Отмечается, что действующее законодательство не обязывает банки проверять все сделки с драгметаллами.

14 мая стало известно, что Минфин предлагает разрешить внеплановые проверки для ювелиров, если их продукция изымалась в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Эрдни Кагалтынов