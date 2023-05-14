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Коммерсантъ FM
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Минфин предложил разрешить внеплановые проверки ювелиров

Минфин разработал проект постановления, которым разрешаются проведение внеплановых проверок в отношении ювелирных компаний, если их продукция изымалась в ходе оперативно-разыскной деятельности. В России с 2022 года действует мораторий на проверки, они разрешены только в исключительных случаях.

Минфин сообщил «Известиям», что речь не идет об ужесточении контроля отрасли. Ведомство рассчитывает, что предоставление Федеральной пробирной палате полномочий позволит противодействовать росту числа нарушений в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней, а также изделий из них.

В проекте постановления отмечается, что в 2022 году из-за моратория было отменено 126 плановых проверок. По 83 проверкам не были возбуждены административные дела. Вместе с тем с 2021 по 2022 год правоохранительные органы направили в Федеральную пробирную палату 94,2 тыс. ювелирных изделий для проведения проверок. В Федеральной пробирной палате сообщили «Известиям», что из-за моратория ограничены возможности привлечения к ответственности в случаях, когда правоохранительные органы фиксируют нарушение закона и изымают фальшивую продукцию.

Как ювелирная отрасль реагирует на падение спроса — в материале «Ъ» «Лучшие друзья бриллиантов».

Леонид Уварчев

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