Сибирскую язву долечат на дому

Четверо пациентов с диагнозом «сибирская язва» сбежали из больницы в Кызыле. Медики поспешили успокоить, что передача этого инфекционного высоколетального заболевания от человека человеку — редкое явление. Тем не менее беглецов нашла дома полиция и запретила им покидать место жительства. Между тем в Барун-Хемчикском районе Тувы, где были зарегистрированы случаи заболевания сибирской язвой, ограничительные меры продлены до 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В Туве во вторник, 18 июля, разыскали четырех пациентов с сибирской язвой, покинувших инфекционную больницу в Кызыле. По данным “Ъ”, двое из них пустились в бега еще 16 июля, другие — на следующий день. Об их побеге из больницы минздрав региона сообщил вечером 17 июля. Для поисков, выяснил “Ъ”, пришлось прибегнуть к содействию полиции.

Сибирская язва — инфекционное высоколетальное заболевание, сопровождающееся интоксикацией, поражением кожи и лимфоузлов. В современном мире встречается редко и, как правило, передается человеку от больных сельскохозяйственных животных. ВОЗ оценивает ежегодную заболеваемость в мире до 20 тыс. случаев, чаще всего в Азии, Африке и Южной Америке.

В министерстве здравоохранения Тувы уточнили, что пациенты в соответствии с требованиями СанПиН могли быть выписаны только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции. Передача сибирской язвы от человека человеку — редкое явление, заверили медики, но она возможна, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления.

Двое покинувших медицинское учреждение пациентов подписали отказ от лечения, уточнила “Ъ” главврач инфекционной больницы Анна Сарыглар. Персонал попытался остановить больных, но сделать этого не удалось. «В день, когда они покинули отделение, их состояние оценивалось как удовлетворительное, они полностью получили курс лечения антибактериальной терапии»,— рассказала госпожа Сарыглар, добавив, что пятая пациентка готовится к выписке.

Пациенты самостоятельно добрались до дома. Двое находятся в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района, еще двое — в городе Ак-Довураке. «После осмотра установлена эпителизация кожных покровов у одного из пациентов, все чувствуют себя удовлетворительно. Медицинскими работниками с пациентами проведена беседа о недопустимости их выхода за пределы своего жилища»,— рассказали в минздраве. «С ними работают врачи, то есть амбулаторно продолжают лечить»,— подтвердил “Ъ” и. о. председателя администрации Барун-Хемчикского района Аяс Донгак.

Как сообщал “Ъ”, первый случай заражения сибирской язвой в Туве был выявлен в конце июня, когда диагноз поставили 24-летнему жителю Барун-Хемчикского района. Он пришел к другу на чабанскую стоянку в местечке Даг-Арты и вместе с ним, а также еще с двумя мужчинами разделал лошадь. Внутренние органы животного они сварили и съели. 12 июля в инфекционной больнице сообщали, что с диагнозом «сибирская язва» госпитализировали пять человек. Двое заразились после того, как употребили в пищу мясо, купленное на рынке. «Текущее их состояние оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой. Лечение сибирской язвы длительное, выписываются только после полного рубцевания мест поражения»,— отмечалось тогда в сообщении в аккаунте медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

По данным управления Роспотребнадзора по Туве, по поручению федерального Минздрава в регион были направлены специалисты для изучения ситуации и оказания помощи местным медикам. «Главный внештатный инфекционист по СФО и главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев отметил, что признаки заболевания у пациентов с сибирской язвой были слабо выражены, определить инфекцию было достаточно сложно, но высокая настороженность специалистов-инфекционистов республиканского уровня и кожуунного звена (районного.— “Ъ”) позволила оперативно поставить правильный диагноз и начать лечение»,— говорилось 14 июля в сообщении управления по итогам посещения специалистами очага инфекции и их встречи с заместителем председателя республиканского правительства Орланом Сарыгларом. В тувинском управлении Роспотребнадзора исключили угрозу распространения сибирской язвы на другие территории.

30 июня власти Барун-Хемчикского района ввели на его территории режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба. По данным республиканского минздрава, ограничительные меры на территории очага инфекции продлены до 20 июля в связи с падежом еще одной лошади. По словам Аяса Донгака, в настоящее время «по сибирской язве мероприятия продолжаются».

Валерий Лавский, Константин Воронов, Лолита Белова, Новосибирск