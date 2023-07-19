ФФККР рассчиталась за Диану Дэвис и Глеба Смолкина

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) перечислила Центру спортивной подготовки (ЦСП) средства, ранее выделенные на подготовку призеров чемпионата России в танцах на льду Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сезоне-2022/23, сообщил директор ЦСП Георгий Брюсов.

В июне стало известно, что исполком ФФККР удовлетворил запрос Грузии на переход Дэвис и Смолкина. По данным Минспорта, пара получала деньги из федерального бюджета в сезоне-2022/23. При этом главный тренер сборной России Елена Чайковская сообщила «РИА Новости», что «они полтора года не выступали и не тренировались у нас и не будут тренироваться, поэтому денег на них мы не затратили никаких».

«30 июня 2023 года ЦСП направил официальный запрос в ФФККР относительно перехода танцевального дуэта в составе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. ФФККР подтвердила и факт перехода спортсменов, и факт имевших место затрат государства. На основании ответа федерации ЦСП направил требование по выплате компенсации работодателю. На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса»,— приводятся слова Георгия Брюсова в Telegram-канале Центра сборных команд России.

Ранее глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев и депутат Амир Хамитов сообщили, что спортсмены, которые решили сменить спортивное гражданство, должны обеспечить компенсацию затрат российской спортивной школе на их подготовку, такой законопроект скоро будет внесен в Госдуму.

«РИА Новости»