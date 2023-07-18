Таймураз Боллоев вновь возглавил пивоваренную компанию «Балтика»

Предприниматель Таймураз Боллоев назначен Росимуществом новым главой пивоваренной компании «Балтика», сообщил в своем официальном Telegram-канале Российский союз пивоваров. Господин Боллоев руководил компанией в 1990-2000-е годы, при нем она стала лидером российского рынка пивоварения.

«Президентом ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» назначен Т.К. Боллоев»,— говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня Carlsberg Group, владеющая частью активов «Балтики», объявила о завершении поиска инвестора для компании и подписании соглашения с будущим владельцем активов. 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. В Carlsberg Group заявили, что считают такое развитие событий неожиданным, планируют оценить юридические и операционные последствия и предпримут необходимые ответные действия. Сейчас «Балтике» принадлежит восемь пивоваренных заводов в восьми регионах РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Здравствуйте, я ваше пиво».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте