Беглов рекомендовал перевести сотрудников на «удаленку» в дни саммита Россия — Африка

Губернатор Александр Беглов подписал постановление «О мерах по обеспечению проведения в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка и экономического гуманитарного форума Россия – Африка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ

Руководителям предприятий и организаций города рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы с 26 по 28 июля. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Смольного.

Мотивом для принятия такого решения, в городской администрации назвали «снижение транспортной нагрузки на основные городские магистрали в дни проведения ключевых мероприятий и обеспечение нормального функционирования городского общественного транспорта и экстренных служб».

При этом рекомендация не распространяется на работников инженерно-энергетического комплекса и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города.

На время проведения саммита Россия — Африка в Петербурге вводятся ограничения движения транспорта, в том числе общественного. Подробнее об этом — на сайте комитета по транспорту.

«Ъ-СПб» писал, что, в частности, в утренний и вечерний часы пик будет ограничен въезд и выезд в поселок Шушары.

Наталья Ширнина

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