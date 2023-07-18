В Петербурге назначили нового главу аппарата Заксобрания

Главой аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга назначена Анна Гиндина, сообщили в пресс-службе парламента.

До этого чиновница три года работала в комитете территориального развития в Петербурге, в котором возглавляла сектор по вопросам муниципальной службы. Также госпожа Гиндина работала в комитете государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Петербурга и в Министерстве обороны.

Как сообщал «Ъ-СПб» ранее, предыдущий глава парламента Денис Царегородцев 17 июля был назначен председателем комитета территориального развития.

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