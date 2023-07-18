Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге начали обновление системы освещения на проспекте Луначарского

Реконструкцию наружного освещения начали на проспекте Луначарского, сообщает 18 июля пресс служба Смольного. Современные источники света заменят уже устаревшие лампы.

Модернизация будет включать в себя установку 248 опор и 738 светильников, монтаж 9575 м воздушных линий и прокладку 14364 м подземного кабеля. К тому же участок от Выборгского шоссе до улицы Руставели оборудуют современной автоматизированной системой управления наружного освещения, которая даст возможность более оперативно среагировать на нарушения линий электропередач и незаконное подключения к городским сетям.

«Важно, что реконструкция проводится комплексно. Такой подход обеспечивает равномерное распределение света на всем протяжении магистрали, улучшает освещенность проезжей части и тротуаров. Кроме того, применение энергосберегающих технологий значительно снижает эксплуатационные расходы и позволяет экономить средства городского бюджета»,— сказал губернатор Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербурге на станции метро «Ломоносовская» начнется второй этап по капитальному ремонту стилобата.

Елизавета Цветкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...