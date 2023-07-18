В Петербурге стартует второй этап капремонта «Ломоносовской»

В Санкт-Петербурге на станции метро «Ломоносовская» начнется второй этап по капитальному ремонту стилобата. Работы никак не отразятся на движении пассажиров.

В зоне входной группы дверей вестибюля на станции метро «Ломоносовская» специалисты по капремонту произведут полную замену и обновление стилобата, сообщается в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Ремонтные работы пройдут с 20 июля по 17 августа текущего года, изменений в графике работы вестибюля не планируются.

Напомним, весной этого года вводились незначительные ограничения режима работы вестибюля «Ломоносовской» по причине ремонта эскалатора. Вход на станцию был закрыт по рабочим дням с 7:45 до 9:00.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о начале ремонта эскалатора на станции «Звездная».

Евгения Марченко

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